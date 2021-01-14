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14 января 2021 года 14:16
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3775-3825 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3775-3825 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Дениламова. "Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации, ситуация не изменилась в ходе торговой сессии среды. Покупатели проявляют силу, но индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности, что пока ограничивает перспективы роста. Кроме того, в области 3825-3830 пунктов расположено сильное сопротивление в виде верхней границы равноудаленного канала, которое необходимо преодолеть для продолжения восходящего движения", - указывает Денисламов. Мировые фондовые площадки в четверг демонстрируют смешанную динамику, отмечает аналитик. Новостной фон не несет в себе новых драйверов движения, инвесторы заняли выжидательную позицию перед стартом сезона квартальной отчетности. "Сегодня избранный президент Джо Байден представит пакет антикризисных мер, который может составить $2 трлн. Неопределенность вокруг плана по стимулированию экономики все еще очень высокая, поэтому появление подробностей о нем вызовет волатильность на рынке, и может повысить градус оптимизма инвесторов. Впрочем, предупреждаем, что из-за экстремально высокого уровня оптимизма, уже сложившегося на текущий момент, не исключена противоположная реакция в виде фиксации позиций. Такой сценарий особенно возможен, если инвесторы сочтут план Байдена неубедительным", - отмечает эксперт инвесткомпании. Также в четверг будет опубликовано еженедельное число первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается значение 795 тыс., что немного выше числа заявок за предыдущую неделю, составившее 787 тыс. Последний отчет по рынку труда, опубликованный 8 января, показал значительное сокращение рабочих мест в декабре. Слабость на рынке труда сохранится в краткосрочной перспективе, полагает Денисламов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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