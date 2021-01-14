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14 января 2021 года 13:28
"Финам" рекомендует покупать акции ММК с целью 77,1 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) с целевой ценой 77,1 руб. за штуку и горизонтом инвестирования 12 мес.; потенциал роста составляет 33,7%, говорится в обзоре инвесткомпании. "Занимая прочные позиции на рынке, ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" осуществляет программу развития, нацеленную на увеличение акционерной стоимости. Металлургическая отрасль вступила в фазу циклического роста, поддержанного в РФ реализацией инфраструктурных проектов. Ориентированный преимущественно на внутренний рынок, "ММК" будет одним из бенефициаров этого подъема. Мы ожидаем роста производственных и финансовых показателей "ММК" уже с 2021 года", - отмечает эксперт "Финама" Алексей Калачев. "ММК" поддерживает высокую загрузку производственных мощностей, осуществляет их модернизацию, имеет в портфеле большую долю продукции с высокой добавленной стоимостью, подчеркивает аналитик. "ММК входит в число компаний с самой высокой доходностью акций за последние несколько лет. Дивидендная политика "ММК" предполагает распределение на дивиденды до 100% FCF. Капитализация ММК все еще выглядит недооцененной относительно конкурентов по основным мультипликаторам и сохраняет потенциал "догоняющего" роста", - также отмечает Калачев. Эксперт "Финама" приводит следующие факторы привлекательности "ММК": - Реализуя "Стратегию-2025", ПАО "ММК" стремится сохранить и упрочить свои сильные позиции на российском рынке стального проката. При этом основной целью компания определяет устойчивое создание акционерной стоимости. - После спада в металлургической отрасли на фоне замедления промпроизводства и распространения пандемии отрасль вступила в новую фазу циклического роста. В 2021 году ожидается рост спроса на конечную стальную продукцию на 4,1%. Этому будет способствовать восстановление деловой активности, поддержанное реализацией инфраструктурных проектов в ряде стран, включая Россию. "ММК" будет одним из бенефициаров реализации национальных проектов в РФ, поскольку фокусируется преимущественно на внутреннем рынке. - Группа "ММК" занимает одну из лидирующих позиций на рынке стали в России с долей рынка около 17%. Почти половина портфеля продаж - премиальная продукция. Компания занимает первое место на рынке России по продажам холоднокатаного проката, оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием, а также является единственным в России производителем белой жести, используемой при производстве бытовой техники и в пищевой промышленности. - Даже несмотря на спад, "ММК" обеспечивает высокую загрузку производственных мощностей. В 2021 году компания должна заметно улучшить показатели. Благодаря росту загрузки модернизированного стана 2500, а также реконструкции реверсивного стана холодной прокатки, который будет запущен в мае, "ММК" планирует нарастить объем выплавки стали на 13%. Рост консолидированных продаж составит до 15%. - Компания начала более активно позиционировать себя в числе производителей, реализующих принципы устойчивого развития (ESG), и делает акцент на экологическом эффекте от модернизации производства. Это важно с точки зрения сохранения инвестиционной привлекательности акций "ММК", поскольку все большее число институциональных инвесторов вводят ограничения на инвестиции в предприятия, не имеющие положительной позиции по ESG. - Капитализация "ММК" долго оценивалась рынком с дисконтом по отношению к конкурентам, в частности из-за меньшей обеспеченности Группы собственными ресурсами. Особенно высокие риски меньшей интеграции Группы в сырье возникают в текущем периоде из-за резкого роста стоимости железорудного сырья и коксующегося угля. Однако с учетом наличия избытка сырьевых ресурсов и относительно низких цен на внутреннем рынке РФ эти риски оказались переоценены. Кроме того, значительная доля продукции с высокой добавленной стоимостью в товарной структуре позволяет "ММК" удерживать стабильно высокий уровень спреда в любых стадиях ценовых циклов и обеспечивает рентабельность производства. - Наименьший уровень долговой нагрузки в отрасли в совокупности с высокими дивидендами и одним из самых высоких показателей дивидендной доходности для акционеров в металлургическом секторе делают компанию привлекательной для инвесторов. "ММК2 в целом считает дивидендную доходность ключевым компонентом, направленным на создание дополнительной ценности для акционеров. - В рейтинге Value Creators 2020 по версии Boston Consulting Group (BCG), который оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR), с 2015 по 2019 год ПАО "ММК" с показателем 40% ТSR заняло третье место среди российских эмитентов, третье место среди металлургических компаний мира и первое место среди российских металлургических компаний. - Актуальная дивидендная политика "ММК" предполагает ежеквартальную выплату дивидендов акционерам в объеме не менее 100% от свободного денежного потока при условии, что соотношение "Чистый долг / EBITDA" не превышает 1х. Если соотношение "Чистый долг / EBITDA" больше 1х, на дивиденды будет направляться не менее 50% свободного денежного потока. "По результатам 2018 года акционеры получили в совокупности по 5,902 руб. на акцию. Результаты 2019 года обеспечили совокупную выплату дивидендов 5,335 руб. на акцию. Годовая дивидендная доходность акций "ММК" в эти периоды составляла около 13%. Отказ от выплаты дивидендов в первом квартале на фоне пандемии, вероятно, был ошибкой, которая привела к дополнительному падению капитализации. Компания вернулась к дивидендам во втором квартале, выплатив за первое полугодие по 0,607 руб. на акцию, а в третьем сумела восстановить высокую дивидендную доходность, выплатив по 2,391 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует 100% свободного денежного потока за третий квартал", - заключает аналитик "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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