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14 января 2021 года 11:12
Рубль, вероятно, будет умеренно расти до конца января - "ЛОКО-Инвест"
Курс рубля, вероятно, может умеренно расти к доллару до конца января, считает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Возврат к покупкам валюты по бюджетному правилу в условиях уверенного роста профицита торгового баланса/текущего счета рисков для рубля не несет, но операции действительно способны сдержать дальнейшее укрепление рубля или, как минимум, сделать его более постепенным. Многое, как видно по ежедневной динамике и "рваному" рынку, зависит от глобальных вводных, которые довольно быстро меняются. Но впереди налоги, поэтому, невзирая на волатильность, рубль до конца месяца способен показать умеренный рост", - пишет Полевой в комментарии компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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