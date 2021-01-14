Рубль в 2021г укрепится до уровня 65-70 руб./$1 - Credit Suisse

Аналитики Credit Suisse ожидают, что в 2021 году рубль вернется на фундаментально обоснованный уровень - 65-70 руб./$1, так как его слабость обусловлена временными факторами, говорится в аналитическом материале банка.

"Слабость российской валюты стала одной из причин паузы в смягчении монетарной политики с сентября 2020 года. Мы считаем, что неудовлетворительные показатели рубля были вызваны сочетанием нескольких факторов - намерением правительства пересмотреть налоговые соглашения с оффшорными странами, такими как Кипр, и резким увеличением денежной массы (рост M2 ускорился с 10,2% в начале 2020 г. до 16.2% в октябре в годовом выражении). Первое вызвало отток первичного капитала, а второе создало для этого еще более благоприятные условия", - отмечают эксперты банка.

По их мнению, основными источниками увеличения денежной массы стали операции федерального бюджета и отдельные аспекты финансирования дефицита во II квартале, когда правительство получило прибыль от приватизации Сбербанка (около 1% ВВП). Вместо того, чтобы компенсировать этот рост рублевой ликвидности валютными продажами, ЦБ РФ отложил свои операции на открытом рынке до IV квартала, также компенсировав их отложенными с 2018 года валютными закупками.

Аналитики Credit Suisse полагают, что это создало дополнительный дисбаланс на местном валютном рынке. Однако, на их взгляд, этот дисбаланс был временным и сойдет на нет в 2021 году.

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