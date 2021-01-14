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14 января 2021 года 10:29
Доходность 10-летних ОФЗ может вырасти на 2-5 б.п. в четверг - ПСБ
Доходность 10-летних ОФЗ может вырасти в четверг еще на 2-5 б.п., отыгрывая рост доходности UST-10 на фоне объявления новых бюджетных стимулов в США на 2 трлн долларов, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Доходность 10-летних ОФЗ в среду выросла до 6,02% годовых (+5 б.п.), констатирует главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на фоне снижения нефтяных цен и слабых результатов аукционов по размещению нового госдолга. Минфин РФ в среду разместил 7-летние ОФЗ-ПД 26236 лишь на 10,2 млрд руб., предоставив премию 5 б.п. к закрытию вторника. Объем спроса на выпуск составил 15,3 млрд руб. Объем продаж инфляционных ОФЗ-ИН 52003 составил 21 млрд руб. при спросе 33,6 млрд руб. "В этом году Минфин планирует занять 2,75 трлн руб. чистыми, в том числе 1 трлн руб. в первом квартале. Складывающаяся в начале года конъюнктура (слабый спрос нерезидентов, отсутствие свободной ликвидности у локальных игроков, высокая инфляция) обуславливает сложности с реализацией намеченных планов, - отмечает Монастыршин. - В случае слабого спроса на классические выпуски Минфин, вероятно, попробует предложить рынку флоатеры, которые интересны крупным локальным игрокам для хеджирования процентного риска. Также спасти ситуацию могут больший объем доходов федерального бюджета (чем запланировано) и сокращение дефицита за счет относительно высоких цен на нефть в течение года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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