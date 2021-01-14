Рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 73,5-74,5 руб./$1 и 89,5-90,7 руб./EUR, отмечается в комментарии эксперта "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта меняется разнонаправленно к доллару и евро вслед за их динамикой на рынке Forex. Американская валюта укрепляется, возвращая часть потерянных позиций накануне. Для рубля не стало значимым фактором решение Министерства финансов РФ перейти к покупке валюты на внутреннем рынке после длительного перерыва в операциях. Поддержку рублю оказывают нефтяные котировки, которые стабильны на данных о снижении коммерческих запасов сырья в США. Ожидалось, что объемы за прошлую неделю снизятся на 3 млн баррелей, однако отчет показал, что запасы сократились на большую величину - 3,25 млн баррелей. WTI растет 7 неделю подряд, Brent незначительно снизился", - отмечает Тузов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent сократилась на 0,14% и составила 56,5 долларов за баррель. Цена февральских контрактов на нефть марки WTI выросла на 0,11% и составила 53,31 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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