Цена нефти в четверг, скорее всего, будет снижаться - Sber CIB

Цена нефти марки Brent в четверг, скорее всего, будет снижаться в пределах $55,2-55,6 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Эксперты Sber CIB полагают, что цена нефти марки Brent в четверг, скорее всего, будет снижаться в пределах $55,2-55,6 за баррель. Давление на котировки оказывают укрепление доллара и вероятное снижение ОПЕК прогноза мирового спроса на нефть в 2021 году из-за роста заболеваемости коронавирусом, отмечают они.

Рынки ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и нового плана фискальных стимулов от команды Джо Байдена. Эти факторы должны поддержать валюты развивающихся рынков, в том числе рубль, который в четверг вечером может подорожать до 73 руб./$1, указывают в Sber CIB.

Доходности среднесрочных ОФЗ после аукционов Минфина в среду выросли на 2-3 б. п., долгосрочных - на 3-5 б. п., а семилетних ОФЗ-26236, предложенных на аукционе - на 7 б. п. Доходности десятилетних КО США упали на 4 б. п. после публикации данных по инфляции, но утром в четверг вернулись к прежним уровням и котируются в районе 1,11%. Доходности госбумаг в локальных валютах развивающихся стран утром немного снижаются. На этом фоне аналитики Sber CIB ожидают, что ОФЗ будут котироваться вблизи уровней среды.

Динамика российских акций, по мнению аналитиков Sber CIB, в четверг будет нейтральной или умеренно негативной.

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