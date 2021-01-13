Котировки акций нефтегазового сектора могут сохранить динамику лучше рынка - "Русс-Инвест"

Котировки акций нефтегазового сектора могут сохранить динамику лучше рынка в ближайшее время, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков.

Продолжение роста цен на нефть в ближайшее время может оказывать положительное влияние и на российские акции. В этом контексте акции нефтегазового сектора могут сохранить динамику лучше рынка, отмечает Беденков.

Среди бумаг сектора эксперт обращает внимание на "РуссНефть", цена акций которой прибавила 24% за последнюю неделю, а также "ЛУКОЙЛ" и "НОВАТЭК", котировки акций которых выросли на 9-11% соответственно.

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