Вероятность коррекции вниз котировок нефти повышается - Sber CIB

Вероятность коррекции вниз котировок нефти марок Brent и WTI повышается, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"В среду вечером в США выйдет еженедельный отчет EIA по запасам, который может усилить пессимизм на рынке и даже заставить цены на нефть марки Brent отступить до уровня поддержки $56,7 за баррель, - отмечает аналитик инвестбанка Михаил Шейбе. - Важно, что на данный момент котировки растут, несмотря на планы Японии расширить режим чрезвычайной ситуации и, по-видимому, ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Китае. Технический анализ котировок нефти марок Brent и WTI показывает, что потенциал их дальнейшего роста невелик (цены вышли на уровни перекупленности) и что повышается вероятность коррекции вниз".

Помимо еженедельной статистики EIA, обращает внимание эксперт Sber CIB, в среду в США ожидаются инфляционная статистика за декабрь и "Бежевая книга" Федрезерва. "Мы полагаем, что EIA зафиксирует лишь небольшое сокращение товарных запасов нефти - приблизительно на 1,0 млн барр. (для сравнения, API в ночь на среду сообщил об их уменьшении на 5,8 млн барр.). При этом информация EIA по нефтепродуктам, вероятно, будет негативной для котировок нефти марки Brent, так как ужесточение антикоронавирусных мер в ряде регионов США по-прежнему оказывает серьезное давление на потребление".

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