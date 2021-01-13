Возврат ЦБ к покупкам валюты вряд ли окажет значимое влияние на рубль в 1К21 - "ВТБ Мои Инвестиции"

Определять динамику курса рубля в ближайшее время, скорее всего, будет аппетит к риску на глобальных площадках, а не операции в рамках бюджетного правила, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Впервые с марта 2020 года ЦБ будет не продавать, а покупать иностранную валюту на рынке, отмечают аналитики - около 7,1 млрд руб. в день в период с 15 января по 4 февраля. Это связано с ростом цен на нефть марки Urals до уровней выше $55 за баррель. При этом эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" напоминают, что в декабре 2020 года Банк России продавал валюту в объёме 6 млрд руб. в день.

"Стоит отметить, что возврат к покупкам иностранной валюты вряд ли окажет значимое влияние на курс рубля в I квартале 2021 года, поскольку приток средств по счету текущих операций должен компенсировать эти покупки. Текущий счет сезонно возрастает в январе и феврале, что оказывает поддержку рублю. Определять динамику рубля в ближайшее время, скорее всего, будет аппетит к риску на глобальных площадках, а не операции в рамках бюджетного правила", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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