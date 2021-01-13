"Финам" открыл торговую идею: покупать акции General Motors с целью $59

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Motors Co. с целью $59 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 23,38%, стоп-приказ: $44,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Нацеленность General Motors на создание батареи нового поколения для электромобилей может принести свои плоды уже в обозримом будущем. Компания работает с лучшими стартапами в области создания батареи нового поколения Ultium. Производство планируется запустить в следующем году на СП с LG Chem. На эти цели компания выделила $27 млрд до 2025 г. На наш взгляд, General Motors может стать интересной альтернативой Tesla", - отмечают эксперты "Финама".

Также аналитики инвесткомпании указывают, что, с технической точки зрения, бумага после коррекции возобновила восходящее движение, преодолев локальный максимум $46,71. "Мы рекомендуем открывать длинную позицию по текущей цене. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп приказа на уровне $44,4, риск на портфель составит 0,72%, соотношение прибыль/риск - 3,26", - пишут они.

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