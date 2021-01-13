"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 310 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 8,7%, стоп-приказ: 278 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Сбербанк опубликует финансовую отчётность по РСБУ за 2020 год 15-го января. Несмотря на сложный для всей банковской отрасли год, мы, тем не менее, ожидаем данных лучше ожиданий", - отмечают аналитики "Финама".

С точки зрения теханализа, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который сейчас проходит на 278 руб. "В случае продолжения развития тренда, бумага будет способна достичь уровня 310 руб. При покупке на 16% и выставлением стоп заявки на уровне 278 руб., риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск - 3,5", - указывают эксперты инвесткомпании.

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