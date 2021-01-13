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13 января 2021 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 310 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 310 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 8,7%, стоп-приказ: 278 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Сбербанк опубликует финансовую отчётность по РСБУ за 2020 год 15-го января. Несмотря на сложный для всей банковской отрасли год, мы, тем не менее, ожидаем данных лучше ожиданий", - отмечают аналитики "Финама". С точки зрения теханализа, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который сейчас проходит на 278 руб. "В случае продолжения развития тренда, бумага будет способна достичь уровня 310 руб. При покупке на 16% и выставлением стоп заявки на уровне 278 руб., риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск - 3,5", - указывают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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