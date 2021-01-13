"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в топ-10 акций США

Название Вес, % Див. доходность на 12 мес. Потенц. доход BioMarin Pharmaceutical 10% 0,0% 36,1% Boston Scientific Corp 10% 0,0% 20,9% Comcast Corp. 10% 1,9% 7,5% Electronic Arts Inc 10% 0,0% 6,6% EQT Corp. 10% 0,7% 21,2% Lumentum Holdings Inc 10% 0,0% 1,5% NRG Energy Inc 10% 2,9% 10,0% Southwest Airlines Co. 10% 0,4% 8,8% Truist Financial Corp 10% 3,6% 4,0% Tyson Foods Inc 10% 2,8% 19,7% Топ-10 акций США 100% 1,2% 13,6% Индекс S&P 500 1,7% 9,6%

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, увеличив экспозицию на циклические секторы на фоне продолжающейся вакцинации от коронавируса и восстановления экономической активности. "Наша ставка на ротацию в циклические активы себя оправдала - рост ТОП-10 акций США составил 10,6% против роста рынка на 3,2% c момента последней ребалансировки", - указывают эксперты инвестбанка. "Мы по-прежнему видим потенциал роста в банковском секторе и меняем акции JP Morgan на бумаги крупного регионального банка Truist Financial. Также были исключены акции Amazon, Capri и Goldman Sachs. Мы добавили акции BioMarin Pharmaceuticals в ожидании одобрения регулятором инновационной генной терапии для лечения гемофилии, которая должна быть рассмотрена в течение 2021 года", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Также эксперты инвестбанка включили в топ-10 акции Tyson Foods, так как видят в них недооценку ввиду восстановления потребления, и акции EQT с расчетом на повышение цен на природный газ и рост денежных потоков на 35% в течение года. Новый состав топ-10 акций СШАНастоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.