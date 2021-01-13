Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3775-3825 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3775-3825 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

"Технически S&P 500 склонен к краткосрочной консолидации, - указывает эксперт. - Попытка развить коррекционное движение накануне не увенчалась успехом: покупатели проявили силу. Впрочем, индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности, что пока ограничивает перспективы роста. Кроме того, в области 3825-3830 пунктов расположено сильное сопротивление в виде верхней границы равноудаленного канала. В случае развития коррекционного движения первой значимой целью для S&P500 выступит уровень 3700 пунктов".

Мировые фондовые площадки в среду демонстрируют смешанную динамику. Новостной фон, на взгляд аналитика инвесткомпании, спокойный.

"Политические события в США, связанные с возможным импичментом Дональда Трампа, не оказывают влияния на движение котировок, так как это не помешает прививочной кампании. Тем временем администрация Трампа представила изменения, направленные на активизацию процесса вакцинирования. Главным пунктов этих изменений стало то, что зарезервированные для второй дозы вакцины будут распространяться вместо того, чтобы храниться две недели. Расширился список тех, кто может получить вакцину от коронавируса, будет значительно увеличено число прививочных пунктов. Статистика заболеваемости и госпитализации теперь вызывает меньше беспокойства у инвестсообщества. Последний максимум по числу госпитализированных был достигнут 6 января, он составил 132,5 тыс. Текущие темпы распространения коронавируса позволяют надеяться на плавное улучшение эпидемиологической ситуации в США, однако появление новых штаммов представляет собой среднесрочный риск", - комментирует Денисламов.

Инвесторы заняли выжидательную позицию перед важными событиями, которые состоятся в четверг и пятницу. Эксперт напоминает, что 14 января Джозеф Байден представит пакет мер поддержки экономики, а 15-го стартует сезон квартальных отчетов у банков. В связи с этим в ходе ближайшей сессии наиболее вероятна консолидация, полагает аналитик "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.