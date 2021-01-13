Цена акций Магнита, скорее всего, останется на уровне 5600 руб. в краткосрочной перспективе - Газпромбанк

Котировки акций "Магнита", скорее всего, останутся на уровне 5600 рублей в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Газпромбанка.

Результаты предновогодних продаж "Магнита" выглядят умеренно позитивными, констатирует аналитик банка Марат Ибрагимов. В то время как сопоставимые продажи продолжают демонстрировать хорошую динамику, темпы открытия новых магазинов остаются низкими, что оказывает давление на динамику общей розничной выручки, отмечает он.

"После сильного предновогоднего ралли котировки акций "Магнита" консолидируются в районе отметки 5600 рублей. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе котировки бумаги останутся на этом же уровне", - указывает эксперт Газпромбанка.

По данным ритейлера, с 17 по 31 декабря 2020 год выручка компании выросла на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, при этом сопоставимые продажи увеличились на 8,9%. Сопоставимый трафик сократился на 7,8%, а средний LFL-чек вырос на 18,2%, отмечает аналитик.

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