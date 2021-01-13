Рост доллара - признак завершения периода благоприятствования для фондовых рынков - "Иволга Капитал"

Рост доллара является признаком завершения периода благоприятствования для фондовых рынков, говорится в комментарии генерального директора инвесткомпании "Иволга Капитал" Андрея Хохрина.

"Общественный раскол в США после вереницы событий, включая итоги президентских выборов и штурм Капитолия, воспринимаю как яркое внешнее проявление сложностей в экономике. И на фоне этих сложностей движение американского фондового рынка, а вслед за ним и фондовых рынков других стран выглядит еще более противоречиво. Очевидной причиной дороговизны рынка называется рост денежной массы (параллельно с ней рост баланса ФРС вкупе с ЕЦБ и Банком Японии). О перегреве американского фондового рынка в первую очередь и мирового в целом сказано слишком много и много будет сказано еще. При этом рынок продолжает подъем. Но проблемные проявления, помимо экономических и общественных, уже вполне можно видеть", - отмечает Хохрин.

Во-первых, на взгляд эксперта, это сжимающаяся волатильность фондовых индексов. "Рынкам свойственно иногда переходить к упорядоченному направленному движению, в нашем случае вверх. Но такое движение, как правило, кратковременно. Вслед за низкой волатильностью приходит высокая. Сейчас волатильность по крайней мере на американском рынке акций вблизи очередных минимумов", - подчеркивает эксперт.

Во-вторых, совокупность роста доходности казначейский облигаций США и роста доллара. "На последнее снижение пары EUR/USD или на рост индекса доллара обратил бы внимание. Потребность в основной валюте фондирования в начале января возникла и отчетливо себя обозначила на графиках. Пока в пострадавших драгметаллы, которые выступили товаром-заменителем и резко просели на прошлой неделе", - отмечает Хохрин.

Эксперт инвесткомпании предполагает, что это падение не станет простой коррекцией, а получит развитие. "Отношусь к последнему повышательному движению индекса доллара и понижательному пары EUR/USD как к формирующему разворот. Если окажусь прав, следующим звеном последовательности выступит рост волатильности и снижение котировок уже на фондовых рынках, отечественном в том числе. По банальной причине недостатка наличных денег. С конца осени высказывал мнение, что период благоприятствования рынкам продлится до середины первого квартала. Пока так и есть. Но динамика доходностей US Treasuries, валютных пар и драгметаллов настраивает на, возможно, более скорое его завершение", - прогнозирует Хохрин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.