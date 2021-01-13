Вероятно движение рубля к 73 руб./$1 в среду - "ЛОКО-Инвест"

Вероятно движение курса рубля к уровню 73 руб./$1 в среду, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвеста".

Обратной стороной дорожающей нефти в долларах являются шансы на скорое возобновление покупок валюты по бюджетному правилу после многих месяцев продаж, отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

"Вот и консенсус на январь предполагает небольшие покупки, хотя мы по-прежнему ожидаем сохранения умеренных продаж. Разброс в оценках значителен, но объясним: многое зависит от предпосылок по добыче и экспорту сырья, а также ошибки последних прогнозов Минфина, - пишет эксперт "ЛОКО-Инвеста". - Для рубля, безусловно, новости о сохранении небольших продаж валюты будут более комфортными, хотя переход в режим покупок валюты при столь дорогой нефти неизбежен. В среду допускаем постепенное движение курса рубля в направлении 73 руб./$1".

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