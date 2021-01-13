Saxo Bank представил факторы "за" и "против" роста на фондовом рынке США

Saxo Bank представил оценку директора по инвестициям Стина Якобсена факторов "за" и "против" роста на фондовом рынке США после ралли в большинстве стран мира, говорится в комментарии банка.

Как отмечает эксперт, в основе анализа - рынки США, поскольку они самые большие и ликвидные, а у США наибольший совокупный фискальный и монетарный потенциал.

Аргументы в пользу продолжения роста:

- Аллокация активов: сейчас есть лишь один класс активов с положительной премией за риск - акции (и привязанные к ним инструменты).

- Монетарная политика: ФРС США утверждает, что повышение ставок произойдет не раньше 2024 года, а количественное смягчение будет проводиться в любых требуемых объемах, пока занятость не приблизится к полной.

- Фискальная политика: избранный президент Байден говорит о 3 трлн долларов стимулирующих мер, а в таком случае уровень бюджетных трат 20% ВВП США или больше сохранится еще по крайней мере два года.

- Страхование: ФРС и правительство будут защищать инвесторов до достижения полной занятости, которая определяется как уровень, который был до пандемии.

- Вакцинация: рынки нормализуются, высвобождение сбережений подтолкнет вверх экономику, доходы и рост.

- Технические факторы: рынок продолжает отскок от технических уровней вроде 100-дневной скользящей средней, находя уровни поддержки.

Аргументы за снижение рынка:

- Чувствительность к доходностям облигаций: в мире, где предложение из-за антикоронавирусных мер ограничено, инвестиции в физическую инфраструктуру упали, а инфляция подавлена монетарными мерами, нарастает риск повышения доходностей, пусть сначала только на длинном конце кривой.

- Оценки стоимости: любые ранее применявшиеся метрики больше не пригодны, их обесценили нулевые процентные ставки и практически беспрецедентные интервенции центробанков.

- Реальная экономика: разрыв между ней и рынками станет реальной проблемой.

- Конец цикла. Возможно, просто пришло время для окончания экономического цикла: не забываем, что двухлетний рост акций не поддерживался ни ростом прибылей, ни повышением производительности. В долгосрочной перспективе доходы зависят от инноваций, производительности и прибыли, но сейчас рынок питается одними дешевыми деньгами.

- Штурм Капитолия 6 января, подобно событиям 11 сентября, обозначил поворотную точку в истории рынков и открытой модели необеспеченных денег.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.