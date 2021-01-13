Возможно снижение доходности ОФЗ в среду - Sber CIB

Позитивный внешний фон указывает на возможное снижение доходности ОФЗ в России в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Доходность азиатских гособлигаций в локальных валютах, как и американских гособлигаций, в среду утром снижается, создавая позитивный фон для рынка ОФЗ. Если доходность гособлигаций США будет стабильной, а Минфин не будет предлагать больших премий на аукционах, доходность ОФЗ может снизиться на 2-3 б. п., считают эксперты инвестбанка.

Если публикуемый в среду показатель инфляции в США за декабрь 2020 года не окажется существенно выше ожиданий, то ослабление доллара, видимо, продолжится. В этом случае рубль может подорожать до 72,8 руб./$1, полагают в Sber CIB.

Также аналитики напоминают, что в США в среду ожидается еженедельная сводка по товарным запасам углеводородов от Управления энергетической информации. Данные по нефтепродуктам, вероятно, будут негативными для нефтяного рынка, поэтому во второй половине торгов в среду цена нефти марки Brent может протестировать поддержку на уровне $56,7 за баррель, предполагают эксперты Sber CIB.

Аналитики Sber CIB считают, что российский рынок акций в среду может вновь показать рост благодаря внешнему фону.

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