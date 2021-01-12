Ключевые внешние факторы пока находятся на стороне покупателей акций в РФ - BCS Express

Ключевые внешние факторы пока находятся на стороне покупателей акций, но до конца января повышены риски возможности формирования полноценного отката на фондовом рынке РФ, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Серия роста в индексе Мосбиржи продолжается уже девять сессий подряд. Технические индикаторы указывают на очевидную перегретость. Взгляд на горизонте ближайших недель осторожный. И хотя общий тренд остается растущим, до конца января отмечаем повышенные риски начала торможения тенденции с возможностью формирования полноценного отката. Это может быть связано как с остановкой ралли на западных площадках, так и с коррекцией на рынке нефти на фоне накопленной перекупленности, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Индекс Мосбиржи сейчас находится на 21% выше своей 200-дневной скользящей средней (SMA). Это максимальное отклонение за последние шесть лет. В такой ситуации для локальной волны снижения даже не нужно появления каких-то чрезмерно негативных новостей. При этом стоит помнить о геополитических рисках, связанных с переходом контроля за Белым домом и Конгрессом США к демократам".

Также Карпунин обращает внимание, что, говоря о рисках коррекции российского рынка акций, не стоит воспринимать потенциальный откат в качестве полного разворота тренда. Ключевые внешние факторы пока находятся на стороне покупателей. Стоимость нефти Brent в рублях находится около 4140 - это комфортные средние уровни, которые были до начала пандемии в 2019 году.

Обозначить точную дату остановки растущей тенденции в текущих условиях невозможно, отмечает эксперт BCS Express: локальный перелом может произойти как во вторник, так и на следующей неделе. "Общий долгосрочный взгляд предполагает удержание длинных позиций, но если говорить о краткосрочных спекуляциях, то формирование новых длинных позиций широким фронтом сопряжено с повышенными рисками. По индексу Мосбиржи важными среднесрочными уровнями сопротивления выступают отметка 3520 и диапазон 3600-3610 пунктов", - пишет Карпунин.

"В последнее время появляется много вопросов о том, стоит ли временно выходить из долгосрочного "лонга". Если беспокоит фактор рыночной перекупленности, то проще не фиксировать длинные позиции по всему портфелю, а просто хеджироваться "шортом" фьючерсов на индексы", - указывает аналитик инвесткомпании.

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