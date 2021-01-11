"Альфа-Капитал" сохраняет очень осторожный взгляд на рынок еврооблигаций, отмечается в комментарии портфельного управляющего инвесткомпании Евгения Жорниста.

"Рынок еврооблигаций начинает год с существенного роста доходностей длинной части кривой казначейских облигаций США, что в данный момент, скорее всего, можно связать с получением демократами большинства голосов в сенате и ожиданием увеличения дефицита бюджета и роста объема заимствований, - отмечает Жорнист. - При этом из опубликованного ФРС протокола заседания комитета по ставкам в декабре не следует, что регулятор в данный момент готов как-либо увеличивать объем программы выкупа активов или таргетировать кривую ставок. Вместо этого члены комитета предполагают, что риски для экономического роста и инфляции становятся более симметричными, вследствие чего программа выкупа активов может быть, хоть и очень постепенно, сокращена раньше планируемого срока".

Пока от роста доходностей казначейских облигаций пострадали только облигации высокого кредитного качества, где снижение цен с начала года составило 2-5%. Сегмент облигаций со спекулятивным кредитным рейтингом отреагировал сужением кредитных спредов. "Таким образом, цены на облигации этого сегмента почти не изменились. Мы продолжаем сохранять очень осторожный взгляд на рынок еврооблигаций и поддерживаем повышенную долю денежных средств в структуре активов валютных стратегий и фонда", - заключает эксперт "Альфа-Капитала".

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