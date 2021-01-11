Рубль, вероятно, укрепится до 70-72 руб./$1 при улучшении геополитического фона - Газпромбанк

Курс рубля, вероятно, сможет укрепиться до уровней 70-72 руб./$1 при улучшении геополитического фона, говорится в обзоре Газпромбанка.

"В понедельник рубль находится примерно на уровне 74,6 руб./$1. Таким образом, несмотря на удорожание нефти на 6,9% в 2021 году, рубль ослаб примерно на 0,7%, что в том числе отражает рост геополитической премии. По нашим оценкам, при сохранении цены на нефть на уровне $50-55 за баррель курс рубля имеет потенциал укрепления до 70-72 руб./$1 при отсутствии нарастания внешних рисков", - указывают эксперты банка.

Также аналитики считают, что из международных событий влияние на рынки могут оказать выступления глав ЕЦБ и ФРС, публикация "Бежевой книги" ФРС США, а также ситуация с британским вариантом штамма COVID-19.

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