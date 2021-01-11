Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,5 в паре с европейской валютой, сообщается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта снижается к доллару и евро вслед за динамикой нефтяных цен, которые сегодня развернулись вниз после роста на протяжении недели. После решения ОПЕК+ о том, что увеличении добычи стоит отложить на два месяца, чтобы дождаться восстановления спроса, котировки в период с 4 по 8 января прибавили 8%. Сегодняшнему снижению котировок способствовало укрепление доллара на международном рынке после того, как градус напряженности вокруг передачи власти в США сокращается. Накануне Д. Трамп заверил в том, что обеспечит передачу власти 20 января 2021 года", - отмечает Тузов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,59% и составила 55,1 долларов за баррель. Цена февральских контрактов WTI сократилась на 1,13% и составила 51,65 долларов за баррель, констатирует эксперт инвесткомпании.

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