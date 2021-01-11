Акции Procter&Gamble, Tyson Foods, Kimberly-Clark, Walmart и Costco интересны для покупки в настоящее время - "Фридом Финанс"

Акции компаний базовых потребительских товаров (Procter & Gamble Co., Tyson Foods, Kimberly-Clark Corp.), торговых сетей (Walmart Inc., Costco Wholesale), а также банков наиболее интересны для покупки в настоящее время, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Главным драйвером для рынков на ближайшие дни и недели должен стать следующий пакет помощи за авторством нового президента США Джо Байдена, считает аналитик Валерий Емельянов. Перед минувшими выходными он публично пообещал, что в ближайший четверг представит детали программы помощи для реального сектора экономики.

Вторым по значимости проектом демократов, по мнению эксперта инвесткомпании, может стать рост минимальной оплаты труда до $15 час. Это одно из предвыборных обещаний Байдена, и в случае его реализации оно также будет позитивным для рынка акций.

"Сценарий дальнейшего роста рынков подогревается слабой статистикой по рынку труда. В пятницу в США были опубликованы данные за декабрь: безработица составила 6,7%, как и ноябре. Первый раз за много месяцев не было улучшений в занятости, а значит, вероятность выделения помощи от Конгресса и Белого дома растет. В этом свете приоритетными для покупки акциями становятся компании базовых потребительских товаров (Procter & Gamble Co., Tyson Foods, Kimberly-Clark Corp.), торговых сетей (Walmart Inc., Costco Wholesale), а также банков. Они станут основными бенефициарами от раздачи денег бизнесу и населению", - указывает Емельянов.

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