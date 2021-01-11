Котировки акций Intel могут подняться до $56 в ближайшие недели - "Фридом Финанс"

Котировки акций компании Intel Corp. могут подняться до уровня $56 за штуку в ближайшие недели, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Любые новые подробности, связанные с переходом Intel на аутсорсинг в сборке флагманских процессоров, которые еще только будут запущены в производство, о чем компания может объявить 21 января, могут серьезно "разогреть" котировки компании, которые сейчас снизились до своих справедливых значений. На горизонте 2-4 недель бумаги могут отыграть порядка 8,5%, поднявшись до $56 за штуку (до максимумов октября 2020 года)", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании.

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