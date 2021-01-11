Возможно ослабление рубля до уровня 80 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Возможно ослабление курса рубля до уровня 80 руб./$1, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Российская валюта по-прежнему находится вблизи отметки в 74 руб./$1. По текущим ценам мы рекомендуем формировать длинную позицию по доллару. С приходом демократов к власти в США геополитические риски для России возросли, а это значит, доллар может в любой момент уйти к 80 руб./$1", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.