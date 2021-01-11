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11 января 2021 года 15:45
Риск коррекции вниз по индексу S&P 500 растет - "Фридом Финанс"
Риск коррекции вниз по индексу S&P 500 растет, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Инвесторы сохраняют оптимизм, но мы считаем его очень хрупким. Из-за избыточного объема открытых позиций любая негативная новость может стать триггером для коррекции, - отмечает эксперт. - Участники рынка долгое время игнорируют ухудшение макроэкономических показателей и слабые темпы вакцинации. Инвесторы ждут проект новых стимулов для экономики, который Джозеф Байден представит в конце текущей недели. Новая программа, возможно, будет включать в себя увеличение прямых выплат американцам на $1400. Тем не менее, частично этот позитивный фактор уже учтен в котировках". Технически индекс S&P 500 демонстрирует сильную восходящую тенденцию, но риск коррекции растет, подчеркивает Денисламов. "Индекс широкого рынка перешел в зону перекупленности по индикатору RSI (выше 70), что способно в ближайшее время привести к замедлению роста и консолидации. Обращаем внимание, что в области 3825-3830 пунктов S&P 500 протестирует верхнюю границу равноудаленного канала, где может столкнуться с сильным сопротивлением", - указывает аналитик "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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