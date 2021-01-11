Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи в понедельник - 3420-3590 пунктов - "Фридом-Финанс"

Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи в понедельник составит 3420-3590 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом-Финанс" Александра Осина.

"Индекс Мосбиржи в понедельник к 11:30 мск вырос на 1,5%, притом что фьючерсы на американские индексы и цены нефть после активного роста на прошлой неделе развернулись вниз. Ключевым позитивным драйвером для отечественного рынка стало решение ОПЕК+ в феврале-марте дополнительно сократить добычу более чем на 1,4 млн баррелей в сутки. В результате по итогам первого полугодия дефицит нефти на мировом рынке достигнет существенных 3,3 млн баррелей в сутки. Решение ОПЕК+ с запасом нивелирует риски усиления социально-экономических ограничений и негативного для инвестиций эффекта ужесточения налоговых условий в США", - отмечает Осин.

Политический кризис в Штатах продолжится и будет ограничивать потенциал нерыночного, в том числе санкционного регулирования мирового спроса, полагает эксперт. В то же время усилится риск повышения давления на спрос.

"Внешний фон для отечественных нефтегазовых компаний остается благоприятным, хотя динамика акций сектора выглядит сравнительно слабой, - указывает аналитик инвесткомпании. - "Роснефть" с 28 декабря по 1 января провела обратный выкуп 13 тыс. акций и GDR на $0,1 млн по средней цене $5,86 за бумагу - максимальной с начала программы. Расходы "Газпрома" на газификацию в следующие пять лет превысят 610 млрд руб. Однако эта сумма ниже наших текущих оценок, основанных на том, что "Газпром" сам будет финансировать реализацию данной стратегии, в связи с чем CAPEX корпорации будет увеличиваться на 200 млрд руб. в год до 2030-го".

Также эксперт "Фридом Финанс" подчеркивает, что в лидерах роста в понедельник акции "РусГидро". В 2021 году компания прогнозирует рост чистой прибыли на 43%, до 47,86 млрд руб., что в целом соответствует рыночным оценкам и уже в многом учтено в котировках компании. В то же время она планирует к 2025 году увеличить чистую прибыль до 70,2 млрд руб., а EBITDA - до 140 млрд. На этом фоне могут быть значительно повышены оценки справедливой капитализации "Русгидро", полагает Осин.

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