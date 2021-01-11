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11 января 2021 года 14:45
Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи в понедельник - 3420-3590 пунктов - "Фридом-Финанс"
Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи в понедельник составит 3420-3590 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом-Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в понедельник к 11:30 мск вырос на 1,5%, притом что фьючерсы на американские индексы и цены нефть после активного роста на прошлой неделе развернулись вниз. Ключевым позитивным драйвером для отечественного рынка стало решение ОПЕК+ в феврале-марте дополнительно сократить добычу более чем на 1,4 млн баррелей в сутки. В результате по итогам первого полугодия дефицит нефти на мировом рынке достигнет существенных 3,3 млн баррелей в сутки. Решение ОПЕК+ с запасом нивелирует риски усиления социально-экономических ограничений и негативного для инвестиций эффекта ужесточения налоговых условий в США", - отмечает Осин. Политический кризис в Штатах продолжится и будет ограничивать потенциал нерыночного, в том числе санкционного регулирования мирового спроса, полагает эксперт. В то же время усилится риск повышения давления на спрос. "Внешний фон для отечественных нефтегазовых компаний остается благоприятным, хотя динамика акций сектора выглядит сравнительно слабой, - указывает аналитик инвесткомпании. - "Роснефть" с 28 декабря по 1 января провела обратный выкуп 13 тыс. акций и GDR на $0,1 млн по средней цене $5,86 за бумагу - максимальной с начала программы. Расходы "Газпрома" на газификацию в следующие пять лет превысят 610 млрд руб. Однако эта сумма ниже наших текущих оценок, основанных на том, что "Газпром" сам будет финансировать реализацию данной стратегии, в связи с чем CAPEX корпорации будет увеличиваться на 200 млрд руб. в год до 2030-го". Также эксперт "Фридом Финанс" подчеркивает, что в лидерах роста в понедельник акции "РусГидро". В 2021 году компания прогнозирует рост чистой прибыли на 43%, до 47,86 млрд руб., что в целом соответствует рыночным оценкам и уже в многом учтено в котировках компании. В то же время она планирует к 2025 году увеличить чистую прибыль до 70,2 млрд руб., а EBITDA - до 140 млрд. На этом фоне могут быть значительно повышены оценки справедливой капитализации "Русгидро", полагает Осин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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