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11 января 2021 года 14:15
Краткосрочный потенциал роста рынка акций РФ реализован - BCS Express
Краткосрочный потенциал роста российского рынка акций реализован, а долгосрочный взгляд на отечественный рынок остается положительным, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера. "В конце второй декады декабря 2020 г. проводилась очередная актуализация статистических параметров доходностей индексов Мосбиржи и американского S&P 500 полной доходности (total return). Был сделан вывод о сохраняющемся среднесрочном потенциале отечественного рынка акций и, как минимум, о 4%-ом краткосрочном апсайде фондового индекса страны", - напоминает Зельцер. Три недели спустя после декабрьской оценки (данные для текущей оценки в статье представлены по состоянию на закрытие рынков 8 января), учитывая и праздничный период января, по мнению Зельцера, можно сделать следующие заключения: - спред доходностей индексов РФ и США, обладающих максимальной пофакторной корреляцией, снизился с 33% до 16%, или почти в 2 раза; - темп роста российского рынка обгоняет динамику американского, что говорит о сужении аномального спреда и сокращении недоинвестированности рисковых инструментов России; - резкий скачок показателя выше 50% на волне геополитических рисков начала осени сошел на нет. "Видим, что краткосрочный потенциал роста российского рынка реализован, - резюмирует эксперт BCS Express. - Подъем индекса был статистически обоснован, сейчас аномалий не прослеживается. И хотя долгосрочный взгляд на отечественный рынок остается положительным, краткосрочная динамика индекса Мосбиржи теперь будет целиком зависеть от внешних драйверов курсообразования рынка, если не вмешается сторонний фактор. Учитывая локальную перекупленность рисковых активов, на текущих уровнях рынка можно ожидать, как минимум, замедление импульса роста". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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