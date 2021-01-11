"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Moderna с целью $134

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Moderna Inc. с целью $134 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: от $123, потенциальная доходность: 8,94%, стоп-приказ: $118, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Регулятор Великобритании одобрил вакцину компании Moderna от коронавируса. Ранее компания получила заказ на 17 млн доз. К нему прибавится закупка министерством здравоохранения Британии дополнительно 10 млн доз препарата. Ближе к весне, когда Moderna расширит свои производственные мощности, начнутся поставки. Карантин в провинции Хэбэй из вспышки коронавируса может стать дополнительным катализатором роста интереса инвесторов к производителям вакцин", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"С точки зрения технического анализа, бумага после коррекции оттолкнулась от уровня $102,66 и демонстрирует признаки роста. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $123. При покупке на 20% от портфеля и выставлении стоп приказа на уровне $118, риск на портфель составит 0,81%, соотношение прибыль/риск - 2,2", - указывают аналитики "Финама".

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