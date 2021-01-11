"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 125 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "АЛРОСА" с целью 125 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 99 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"13 января 2021 года "АЛРОСА" опубликует результаты продаж за декабрь 2020 года. Мы ожидаем, что компания приятно удивит ввиду нарастания в декабре позитивных ожиданий в преддверии новогодних праздников", - отмечают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения, бумага торгуется вдоль восходящего тренда. При покупке на 12,25% и выставлением стоп-заявки на уровне 99 руб. риск на портфель составит 0,7%", - указывают в инвесткомпании.

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