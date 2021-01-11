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11 января 2021 года 12:30
Изменение структуры капитала TCS Group позитивно с точки зрения корпоративного управления - Sber CIB
Изменение структуры капитала TCS Group позитивно с точки зрения корпоративного управления, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Капитализация TCS Group с начала года выросла практически на 30% на новостях о том, что Олег Тиньков конвертировал принадлежащие ему акции класса B в акции класса А (первые обеспечивали держателю в десять раз больше голосов на собрании акционеров, чем вторые). Конвертация состоялась 7 января. Это означает, что голосующий пакет основателя TCS Group уменьшился с 84% до 35% и теперь соответствует его экономической доле в акционерном капитале. Мы полагаем, что столь неожиданное решение Олега Тинькова благоприятно для корпоративного управления, поскольку устраняет обстоятельство, которое уже давно беспокоило миноритариев TCS Group. Кроме того, такая конвертация должна поспособствовать привлечению новых инвесторов. При этом, по мнению экспертов, выбор момента был обусловлен тем, что несостоявшаяся сделка с участием Яндекса наглядно показала, насколько недооценены были акции TCS Group, и продемонстрировала необходимость увеличить рыночную капитализацию последней. Кроме того, стали очевидны ограничения, связанные с моделью, предполагающей наличие двух классов долевых ценных бумаг", - пишут аналитики. По мнению экспертов, конвертация устраняет риски того, что основатель компании может воспользоваться дополнительным правом голоса, чтобы навязать миноритариям непривлекательную сделку, и приводит к единому знаменателю интересы всех акционеров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-БАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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