Рубль в ближайшие 3-6 месяцев, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72-72,5 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в ближайшие 3-6 месяцев, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72-72,5 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Курс рубля к доллару на торгах с начала года почти не изменился при смешанной динамике ЕМ валют. Высокие цены на нефть, положительная сезонность платежного баланса, предстоящие январские налоги и продолжение продаж валюты по бюджетному правилу в январе (по нашим оценкам, на 50 млрд. руб.) будут и далее оказывать рублю поддержку. С другой стороны, завершение продаж валюты от ЦБ по сделкам со Сбером и "Аэрофлотом" означает меньшую поддержку. Свои прогнозы 72-72,50 руб./$1 на ближайшие 3-6 месяцев пока сохраняем, но в ближайшие недели планируем уточнить свои ожидания по курсу на 2021-2022 годы", - отмечает Полевой.

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