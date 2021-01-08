Основным фактором риска для рынка евробондов в 2021 году остается геополитика - Sber CIB

Эмитент Дата погашения Ставка купона, % Цена, % Доходность, % В обращении, $млн Новатэк-22 дек. 2022 4,4 105,6 1,5 1,000 Совкомфлот-23 июнь 2023 5,4 106,9 2,5 900 ГазпНефть-23 ноябрь 2023 6.0 111,9 1,8 1,500 НорНик-25 сент. 2025 2.6 102,2 2,0 500 ВЭБ 25 ноябрь 2025 6,8 120,3 2,4 1,000 Лукойл-30 май 2030 3,9 108,1 2,9 1,500 Газп-34 апрель 2034 8,6 156,4 3,3 1,200

Аналитики Sber CIB полагают, что основным фактором риска для рынка евробондов в 2021 году остается геополитика, говорится в комментарии инвестбанка. Однако в целом эксперты Sber CIB дают благоприятный прогноз для рынков еврооблигаций развивающихся стран на 2021 год. По их мнению, восстановление мировой экономики и стимулирующая денежно-кредитная политика мировых ЦБ поддержит высокий спрос на евробонды стран ЕМ. Кроме того, котировки евробондов, уже обращающихся на рынке, поддержит ограниченное размещение новых бумаг. Российский рынок, в частности, продемонстрировал в 2020 году хорошую устойчивость в период экономического спада и выиграет от восстановления цен на нефть и металлы в 2021г, полагают эксперты инвестбанка. Они также ждут в 2021 году улучшения кредитного качества заемщиков. Топ корпоративных еврооблигаций:Все котировки от 29.12.2020 Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.