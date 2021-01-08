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08 января 2021 года 16:31
Индекс S&P 500 в пятницу может снизиться до 3770-3780 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 в пятницу может снизиться до 3770-3780 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 по-прежнему выглядит привлекательно, тренд остается сильным. Покупатели продолжают демонстрировать относительную силу. В то же время индекс приближается к зоне перекупленности по индикатору RSI, что может означать скорое замедление роста и, как минимум, консолидацию. Падение ниже уровня поддержки 3640 пунктов приведет к перелому краткосрочного тренда", - указывают аналитики инвесткомпании. Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Новостной фон достаточно спокойный, отмечают эксперты, и новых драйверов движения не наблюдается. Дональд Трамп был раскритикован за поддержку своих сторонников в соцсетях, и сенаторы обсуждают возможность более раннего отстранения президента от должности. Позитивным моментом является то, что Трамп настроен на мирную передачу власти новому президенту Джозефу Байдену. Инвесторы по-прежнему сосредоточены на оценке потенциальных реформ Байдена при Конгрессе с небольшим перевесом демократов. Ожидания в целом позитивны, поэтому аппетит к риску повышен. Фокус внимания инвесторов постепенно будет смещаться с политической арены на реальную экономику, полагают эксперты "Фридом Финанс". Согласно последним комментариям представителей Федрезерва, темпы экономического восстановления в первом квартале будут минимальными, есть риск сокращения ВВП. "В этой связи интерес вызывает сегодняшняя публикация блока макростатистики по рынку труда, которая может не оправдать ожиданий. Рекомендуем проявить осторожность, учитывая чрезмерно высокий оптимизм участников рынка и игнорирование фактора слишком медленного распространения вакцины от коронавируса вкупе с риском дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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