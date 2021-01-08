Перспективы рынка рублевого долга в 2021г выглядят оптимистично - Sber CIB

Эмитент Ставка купона, % Дата погашения Цена, % Доходность,% Спрэд к ОФЗ, б.п. В обращении, млрд. руб. Транснефть Б0-9 7,2 21.02.22 102,3 5,2 80 15,0 РСХБ БО-5 7,4 09.03.22 102,3 5,6 112 25,0 Альфа-банк-5 7,9 11.08.22 103,6 5,7 123 8,0 Мегафон БО-3 7,9 03.10.22 104,4 5,4 93 15,0 ГПБ-3 9,2 31.01.23 107,1 5,7 117 10,0 Ростелеком-3-1 6,3 14.02.23 101,8 5,4 84 15,0 ВЭБ-17 8,2 22.06.23 105,8 5,8 106 20,0 МТС-9 8,6 14.10.24 110,0 5,8 83 7,5 ГазпНефть-4-1 7,7 12.12.24 106,7 5,9 86 10,0 РЖД-16 7,9 25.06.26 107.8 6,3 103 30,0 Роснефть-4-2* 7,5 03.02.28 103.9 5,6 109 50,0

Перспективы рынка рублевого долга в 2021г выглядят оптимистично, отмечается в комментарии Sber CIB. По мнению экспертов инвесткомпании, благоприятными факторами для рынка станут возможное снижение ключевой ставки с 4,25% до 4,00% и ожидаемое укрепление рубля до 67 руб./$1. Аналитики Sber CIB прогнозируют снижение доходности десятилетних ОФЗ с 5,8% до 5,2% годовых. Также в комментарии представлен топ корпоративных облигаций с низким уровнем риска:*Роснефть 4-2 - выпуск с пут-опционом в феврале 2023 года. Все котировки от 29 декабря 2020г. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.