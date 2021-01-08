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08 января 2021 года 13:35
Потенциал для укрепления рубля сохраняется - BCS Express
Потенциал для дальнейшего укрепления рубля сохраняется, говорится в комментарии BCS Express. Рубль слабеет на торгах пятницы в парах с долларом США и евро. Несмотря на сильную нефть, котировки валютных пар USD/RUB и EUR/RUB подрастают, оставаясь при этом в рамках прежних торговых диапазонов. "С технической точки зрения ситуация кардинально не поменялась, и потенциал для укрепления российской валюты сохраняется. При этом вероятность укрепления в паре с долларом США выглядит более высокой, учитывая слабость последнего", - указывают эксперты инвесткомпании. Валютная пара USD/RUB может некоторое время оставаться в широком коридоре 72,8-76 руб., полагают аналитики BCS Express. По их мнению, пробой нижней границы откроет дорогу к дальнейшему снижению в район 70 руб. "Противоположные сценарии с подъемом выше 76 руб. пока что выглядят маловероятными и могут реализоваться только в случае серьезного ухудшения сентимента. В частности, высокие риски несет неопределенность, связанная с санкционной риторикой новой администрации президента США", - заключают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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