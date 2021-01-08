Котировки акций Сбербанка могут остаться в диапазоне 260-288 руб. в среднесрочной перспективе - BCS Express

Котировки акций Сбербанка, скорее всего, останутся в диапазоне 260-288 руб. в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика BCS Express Игоря Галактионова.

"Бумаги Сбербанка на протяжении шести торговых дней остаются в коридоре 270-276,5 руб., несмотря на восходящую динамику рынка, - отмечает эксперт. - До тех пор, пока поддержка 270 руб. остается актуальной, базовый прогноз предполагает возвращение к растущей динамике после преодоления 276,5 руб. Однако других позитивных сигналов на графике не наблюдается, так что сохраняется вероятность альтернативного сценария с пробоем 270 руб. и углублением просадки до 260 руб. На среднесрочном горизонте акции Сбербанка могут оставаться в коридоре 260-288 руб. Пробой верхней границы коридора и фиксация на новых уровнях могут открыть потенциал для новой волны роста в рамках долгосрочного восходящего тренда".

Цена акций Сбербанка пробила пятилетний восходящий тренд в начале года, но после консолидации в среднесрочном боковике, удержавшись выше минимумов 2018 г., вышла из него вверх, напоминает Галактионов. С минимумов марта на протяжении шести месяцев формировался среднесрочный восходящий тренд. С выходом дивидендов он был сломлен, однако цена смогла закрыть дивидендный гэп чуть более чем за месяц и впоследствии сломила нисходящий тренд 2020 г. и сопротивление, тянущееся от максимумов 2018 г.

"Это движение привело к обновлению рекордных уровней. Исторически тренд остается восходящим. Банк занимает лидирующие позиции в российской экономике, развивая множество цифровых сервисов, не связанных напрямую с банковской деятельностью. Консенсус-прогноз находится на уровне 330,2 руб. за акцию", - заключает аналитик BCS Express.

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