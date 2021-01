Компания Потенц. рост в след. 12 мес. Див. доходность в след. 12 мес. Капит., млрд$ Activision Blizzard 7,3% 0,4% 71 Adobe Inc. 12,7% - 239 Alibaba Group Holding Ltd. 54,0% - 602 Amazon.com Inc. 16,3% - 1,648 Exxon Mobil 14,5% 8,3% 176 Facebook Inc. 16,1% - 789 McDonald's Corp. 11,7% 2,4% 159 Microsoft Corp. 8,7% 1,0% 1,701 Newmont Corp. 28,0% 2,7% 48 Salesforce.com Inc. 21,7% - 206

Sber CIB представил топ-10 бумаг рынка акций США на 2021 год, отмечается в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, cложная эпидемиологическая ситуация окажет поддержку электронной коммерции, а значит, стоит обратить внимание на бумаги Amazon.com Inc. и подешевевшие акции Alibaba Group Holding Ltd.. Аналитики Sber CIB в технологическом секторе делают ставку на рост финансовых показателей Adobe Inc., Facebook Inc., Microsoft Corp., Salesforce.com Inc., а также успех новых релизов производителя видеоигр Activision Blizzard. Рост цен на нефть и золото окажут поддержку бизнесу Exxon Mobil и Newmont Corp., полагают эксперты инвестбанка. По их мнению, вакцинация населения вернет посетителей в рестораны McDonald's Corp..Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.