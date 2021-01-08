|Компания
|Потенц. рост в след. 12 мес.
|Див. доходность в след. 12 мес.
|Капит., млрд$
|Activision Blizzard
|7,3%
|0,4%
|71
|Adobe Inc.
|12,7%
|-
|239
|Alibaba Group Holding Ltd.
|54,0%
|-
|602
|Amazon.com Inc.
|16,3%
|-
|1,648
|Exxon Mobil
|14,5%
|8,3%
|176
|Facebook Inc.
|16,1%
|-
|789
|McDonald's Corp.
|11,7%
|2,4%
|159
|Microsoft Corp.
|8,7%
|1,0%
|1,701
|Newmont Corp.
|28,0%
|2,7%
|48
|Salesforce.com Inc.
|21,7%
|-
|206
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Главная / Аналитикам / Аналитика / Sber CIB представил топ-10 бумаг рынка акций США
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08 января 2021 года 11:23
Sber CIB представил топ-10 бумаг рынка акций США
Sber CIB представил топ-10 бумаг рынка акций США на 2021 год, отмечается в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов, cложная эпидемиологическая ситуация окажет поддержку электронной коммерции, а значит, стоит обратить внимание на бумаги Amazon.com Inc. и подешевевшие акции Alibaba Group Holding Ltd.. Аналитики Sber CIB в технологическом секторе делают ставку на рост финансовых показателей Adobe Inc., Facebook Inc., Microsoft Corp., Salesforce.com Inc., а также успех новых релизов производителя видеоигр Activision Blizzard. Рост цен на нефть и золото окажут поддержку бизнесу Exxon Mobil и Newmont Corp., полагают эксперты инвестбанка. По их мнению, вакцинация населения вернет посетителей в рестораны McDonald's Corp..
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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