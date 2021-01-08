Индекс S&P 500 может достигнуть отметки 4000 пунктов в I квартале 2021г - BCS Express

Индекс S&P 500 вполне может достигнуть отметки 4000 пунктов уже в I квартале 2021г, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Рынок США в четверг 7 января продолжил рост. Индекс S&P 500 в очередной раз обновил исторические максимумы, в том числе на фоне политических событий. По предварительным данным демократическая партия получила контроль над сенатом, что может развязать руки действующему президенту в вопросах согласования новых фискальных стимулов для поддержки экономики после кризиса COVID-19", - отмечает Галактионов.

Риски со стороны новых вспышек COVID-19 все меньше тревожат инвесторов, полагает эксперт. В среду европейский регулятор одобрил использование вакцины от Moderna в дополнение к разрешенной ранее вакцине от Pfizer. По мере распространения вакцинации меры социального дистанцирования могут стать менее приоритетным способом сдерживания инфекции, что поддержит экономическую активность.

Статистика по безработице в США была опубликована в позитивном ключе. Число первичных заявок на пособие по безработице снижается третью неделю подряд, опережая прогнозы. Общее количество безработных в США также оказалось ниже прогнозов, напоминает Галактионов.

"Отдельно стоит отметить инцидент с беспорядками на капитолийском холме. Митинг в поддержку Трампа перед зданием Капитолия перешел в беспорядки, из-за чего для сдерживания толпы пришлось задействовать силы нацгвардии. Несмотря на несогласие с результатами выборов, президент Трамп осудил действия митингующих и пообещал, что передача власти пройдет мирно. Судя по реакции котировок, рынок не видит в этих событиях существенных рисков. Среднесрочный взгляд на рынок США остается позитивным. Оптимистичный сентимент может сохраняться. Целью по индексу S&P 500 выступает круглая отметка 4000 п., которая вполне может быть достигнута в I квартале", - прогнозирует эксперт BCS Express.

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