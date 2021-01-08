Цена нефти продолжает опережающий прогнозы рост - BCS Express

Цена нефти растет, отыгрывая новость о добровольном сокращении добычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с в феврале и марте, что с избытком компенсирует рост производства других участников, говорится в комментарии BCS Express.

"Ближайшие мартовские фьючерсы на Brent консолидируются в районе $54-55 за баррель, вблизи 9-месячных максимумов. Котировки значительно превышают среднюю прогнозируемую цену на 2021г, согласно консенсус-прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков. Краткосрочно котировки выглядят перегретыми, но сентимент остается ярко позитивным. Этот фактор может удержать нефть от глубокой коррекции и способствовать переходу в боковой диапазон", - отмечает аналитик инвесткомпании Игорь Галактионов.

Цена нефти в среду обновила 11-месячный ценовой максимум, напоминает эксперт. Участники рынка отыгрывали новость о добровольном сокращении добычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с в феврале и марте, что с избытком компенсирует рост производства других участников.

"Дополнительным драйвером стала оптимистичная статистика по запасам нефти в США, которые сократились на прошлой неделе значительно сильнее прогнозов. Запасы нефти снизились сразу на 8 млн баррелей, превысив ожидаемое снижение в размере 2,1 млн баррелей. В то же время запасы бензина и дистиллятов выросли, что не позволяет в полной мере трактовать данные, как позитивные. Снижение запасов нефти может оказаться исключительно следствием повышения активности нефтепереработки, а не укрепления спроса", - полагает аналитик BCS Express.

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