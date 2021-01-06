Котировки золота, скорее всего, вырастут до $2000/унц. в 2021г - Sber CIB

Котировки золота, скорее всего, вырастут до уровня $2000 за тройскую унцию в 2021 году, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Золото - это актив, который позволяет защитить вложения от инфляции, а инфляционные ожидания будут расти в 2021 году на фоне стимулирующей экономической политики. Ожидаем роста цен на золото до $2000 за тройскую унцию", - пишут эксперты инвестбанка.

Также аналитики отмечают, что серебро широко применяется в промышленности, и восстановление мировой экономики позитивно повлияет на котировки этого металла в текущем году.

"В ближайшие несколько лет на рынке платины следует ожидать структурного профицита. Цены, по нашим оценкам, будут не выше текущих спотовых уровней", - указывают в Sber CIB.

Также эксперты инвестбанка позитивно оценивают перспективы цен на палладий в 2021 году и ожидают возвращение рынка палладия к структурному дефициту в 2022-2023 годах.

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