Цена на золото может вырасти еще на 3-4% - "Московские партнеры"

Цена на золото может вырасти еще на 3-4% на фоне геополитики, считает президент инвестиционной группы "Московские партнеры" Евгений Коган.

"На рынке драгметаллов в среду, похоже, намечается небольшая коррекция. В принципе более чем логичная: цены не могут расти до бесконечности, иногда у инвесторов возникает вполне законное желание зафиксировать прибыли. Однако пока доллар против остальных валют слабый, не жду сильных движений вниз. Напротив, на фоне возможных геополитических (по крайней мере, словесных) "перепалок", ожидаю дальнейших движений и золота, и серебра, и платины вверх. Возможно, еще на 3-4%", - пишет эксперт в комментарии инвестгруппы.

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