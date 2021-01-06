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06 января 2021 года 12:45
Цена на золото может вырасти еще на 3-4% - "Московские партнеры"
Цена на золото может вырасти еще на 3-4% на фоне геополитики, считает президент инвестиционной группы "Московские партнеры" Евгений Коган. "На рынке драгметаллов в среду, похоже, намечается небольшая коррекция. В принципе более чем логичная: цены не могут расти до бесконечности, иногда у инвесторов возникает вполне законное желание зафиксировать прибыли. Однако пока доллар против остальных валют слабый, не жду сильных движений вниз. Напротив, на фоне возможных геополитических (по крайней мере, словесных) "перепалок", ожидаю дальнейших движений и золота, и серебра, и платины вверх. Возможно, еще на 3-4%", - пишет эксперт в комментарии инвестгруппы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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