Возможен рост котировок акций "Газпрома" до 222 рублей - BCS Express

Возможно достижение котировками акций "Газпрома" уровня в 222 рубля, говорится в комментарии BCS Express.

"Обновление котировками "Газпрома" максимумов понедельника может спровоцировать ускорение позитивной динамики на технических факторах. Закрепление выше 217 руб. и полное закрытие гэпа февраля 2020 года откроет дорогу для достижения сопротивления в области 222 руб." - считает эксперт Константин Карпов.

Поддержку акциям "Газпрома" оказывает дорожающий газ, констатирует аналитик. В Европе котировки ближайшего контракта на TTF перевалили за $250 за тысячу кубов на фоне холодной зимы и аналогичных прогнозов на весь январь.

Также спрос на бумаги российского нефтегазового сектора вырос после компромиссного заседания ОПЕК+, отмечает Карпов: Россия нарастит добычу, но в целом сокращения ограничений пойдет по более мягкому сценарию.

Поддержку бумагам в среду может оказать и статистика по поставкам газа в Китай по "Силе Сибири", отмечает эксперт BCS Express.

"Явных признаков изменения среднесрочной тенденции на негативную пока не наблюдается. Однако важным вопросом в кейсе "Газпрома" является санкционная риторика. Ожидается, что в январе в должность президента США вступит Джо Байден и новая администрация Белого дома, что несет в себе некоторую неопределенность", - обращает внимание Карпов.

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