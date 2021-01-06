Котировки нефти, возможно, вырастут до $56-57/барр. в ближайшие недели - BCS Express

Котировки нефти марки Brent, вероятно, могут в ближайшие пару недель вырасти до уровней $56-57 за баррель при отсутствии существенного негатива, говорится в комментарии BCS Express.

"На новостях во вторник о более мягком режиме сокращения ограничений добычи ОПЕК+ котировки нефти марки Brent преодолели отметку $53,5 за баррель. Рост продолжается и в среду утром. Формально котировки приблизились к минимумам начала февраля 2020 года, - отмечает эксперт инвесткомпании Константин Карпов. - Так как торговля на рынке нефти ведется с помощью фьючерсов, технические факторы не столь важны. Тем не менее, без существенного негатива, в первую очередь со стороны динамики заболеваемости коронавирусом, котировки нефти могут в ближайшие пару недель вернуться в район $56-57 за баррель. Сдержать рост также может трендовая линия сопротивления, которая сейчас располагается в области $55,7 за баррель. Поддержку сырью оказывают прогнозы по спросу на 2021 год".

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