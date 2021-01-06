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06 января 2021 года 09:02
Вероятна умеренно позитивная динамика фондовых индексов в РФ на старте торгов в среду - BCS Express
Вероятна умеренно позитивная динамика российских фондовых индексов на старте торгов в среду, считает эксперт BCS Express Константин Карпов. При этом аналитик предупреждает, что движение вверх может смениться коррекцией из-за пессимистичных настроений на азиатских и западных фондовых площадках. Индекс РТС может выглядеть чуть лучше благодаря ценам на нефть марки Brent и ожидаемой стабильной динамики рубля, говорится в комментарии инвесткомпании. Также Карпов считает, что на горизонте ближайшей пары недель вполне возможно достижение сопротивления на уровне 3450 пунктов по индексу Мосбиржи (на этом уровне проходит и одна из возможных трендовых линий сопротивления). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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