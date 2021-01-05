Фондовые "медведи" могут перехватить инициативу в середине января - "Универ Капитал"

Фондовые "медведи" могут перехватить инициативу в середине января, говорится в комментарии эксперта "Универ Капитала" Андрея Верникова.

"Индекс Мосбиржи во вторник находится в небольшом минусе. В утреннем комментарии понедельника мы писали о том, что на графике индекса Мосбиржи есть отметка 3340, от которой наиболее рисковые трейдеры могут попробовать играть на понижение. Мы действительно видели снижение до уровня 3302 с последующим восстановлением значений. Сейчас на "коротких" позициях много не заработаешь, и их надо оперативно закрывать при получении даже незначительной прибыли", - отмечает Верников.

Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets находится на повышательном тренде, и в стратегиях инвестдомов на этот год написано, что развивающиеся рынки будут чувствовать себя в этом году лучше, чем развитые, указывает аналитик инвесткомпании. На китайском фондовом рынке продолжается ралли - инвесторы надеются на то, что новая администрация США сгладит торговые противоречия. Кроме того, стало известно, что Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от намерения прекратить торговлю акциями трех крупных китайских компаний. В первые дни января на развивающиеся рынки поступают свежие западные деньги, поэтому с игрой на понижение надо быть осторожным, считает Верников.

"Цены на нефть в понедельник качнулись вниз на разногласиях ОПЕК по поводу уровней добычи, но во вторник восстанавливаются. Ряд нефтедобывающих стран считают, что ОПЕК+ должна увеличить предложение, поскольку цены находятся в оптимальном диапазоне от 45 до 55 долларов за баррель. По мнению этих стран, если ОПЕК+ воздержится от увеличения экспорта, ее конкуренты просто займут их рыночную долю. Другие страны считают, что экономические риски, в частности, в связи с новым штаммом коронавируса, очень высоки, поэтому сейчас не время наращивать нефтедобычу. Большинство участников фондового рынка эти разногласия не сильно волнуют - цены на нефть марки Brent находятся в привычном диапазоне 49,5 - 53. Цены на нефть также поддерживаются напряженностью на Ближнем Востоке. В водах Персидского залива произошел захват танкера под флагом Южной Кореи. Большинство экспертов не ждут в этом году обвала нефтяных цен - так специалисты агентства Fitch считают, что в этом году цена нефти марки Brent в среднем составит 53 доллара за баррель", - отмечает эксперт "Универ Капитала".

Что нас ждет дальше? Вероятно, что в середине января инвесторы будут готовиться к приходу новой администрации США и к новой санкционной политике, направленной против России, поэтому мы увидим фиксацию прибыли по длинным позициям, полагает Верников.

""Медведи" могут "проснуться" в случае пробития нефтяными котировками поддержки $49,5/ баррель Brent. Они также могут "проснуться" в случае, если индекс Мосбиржи перейдет в "зону медведей" (ниже 3260). Также наших "медведей" могут разбудить потрясения на внешних рынках. К примеру, закрепление графика индекса S&P-500 ниже уровня 3633. Нужно соблюдать осторожность в покупках", - заключает аналитик инвесткомпании.

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