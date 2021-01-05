Умеренно-негативный внешний фон отразится на динамике фондовых индексов РФ во вторник - BCS Express

Внешний фон во вторник, 5 января, складывается умеренно негативный, отмечается в комментарии BCS Express. Азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность. Фьючерс на S&P 500 утром дешевеет на 0,02%. Нефть Brent снижается на 0,2%. Открытие торгов российскими акциями ожидается ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Весьма неплохо начались январские торги на российском рынке, напоминает аналитик инвесткомпании Альберт Короев. Рост цены на товарные активы спровоцировал подъем в соответствующих секторах. Лидировали металлурги. Здесь были и достаточно солидные объемы торгов, несмотря на то, что в целом в первые дни января активность на российском рынке пониженная в связи с официальными праздничными выходными.

"Индекс Мосбиржи обновил декабрьские максимумы, добравшись до уровня 3350, - констатирует Короев. - Технически есть определенный простор для маневра вверху до уровня 3450, где можно очертить границу среднесрочного восходящего канала. На горизонте нескольких месяцев более важная цель видится на уровне 3580".

Индекс металлов и добычи в понедельник вырос на 3,42% во главе с акциями золотодобывающих Polymetal (+5,54%), "Полюс" (+4,61%), Petropavlovsk (+4,32%). Бумаги сталелитейщиков держались несколько скромнее, но также лучше рынка: "Северсталь" (+1,51%), "ММК" (+1,96%), НЛМК (+2,57%). Среди менее ликвидных бумаг эксперт BCS Express отметил рывок на 16% в акциях "Русолово".

Естественным образом движение в секторе спровоцировало ралли в металлах. Золото из района $1900 подскочило выше $1940 за тройскую унцию. Дорожало серебро, никель, олово, стальная продукция.

"Позитивный сентимент на мировых площадках сохранялся почти до открытия американской сессии, где мы увидели волну продаж, которая постепенно разворачивала рынки акций, и вечерняя динамика сегодня найдет свое негативное отражение в динамике российских индексов на открытии", - полагает эксперт.

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