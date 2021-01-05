.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Умеренно-негативный внешний фон отразится на динамике фондовых индексов РФ во вторник - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 января 2021 года 09:35
Умеренно-негативный внешний фон отразится на динамике фондовых индексов РФ во вторник - BCS Express
Внешний фон во вторник, 5 января, складывается умеренно негативный, отмечается в комментарии BCS Express. Азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность. Фьючерс на S&P 500 утром дешевеет на 0,02%. Нефть Brent снижается на 0,2%. Открытие торгов российскими акциями ожидается ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Весьма неплохо начались январские торги на российском рынке, напоминает аналитик инвесткомпании Альберт Короев. Рост цены на товарные активы спровоцировал подъем в соответствующих секторах. Лидировали металлурги. Здесь были и достаточно солидные объемы торгов, несмотря на то, что в целом в первые дни января активность на российском рынке пониженная в связи с официальными праздничными выходными. "Индекс Мосбиржи обновил декабрьские максимумы, добравшись до уровня 3350, - констатирует Короев. - Технически есть определенный простор для маневра вверху до уровня 3450, где можно очертить границу среднесрочного восходящего канала. На горизонте нескольких месяцев более важная цель видится на уровне 3580". Индекс металлов и добычи в понедельник вырос на 3,42% во главе с акциями золотодобывающих Polymetal (+5,54%), "Полюс" (+4,61%), Petropavlovsk (+4,32%). Бумаги сталелитейщиков держались несколько скромнее, но также лучше рынка: "Северсталь" (+1,51%), "ММК" (+1,96%), НЛМК (+2,57%). Среди менее ликвидных бумаг эксперт BCS Express отметил рывок на 16% в акциях "Русолово". Естественным образом движение в секторе спровоцировало ралли в металлах. Золото из района $1900 подскочило выше $1940 за тройскую унцию. Дорожало серебро, никель, олово, стальная продукция. "Позитивный сентимент на мировых площадках сохранялся почти до открытия американской сессии, где мы увидели волну продаж, которая постепенно разворачивала рынки акций, и вечерняя динамика сегодня найдет свое негативное отражение в динамике российских индексов на открытии", - полагает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
05 января 2021 года 15:23
Фондовые "медведи" могут перехватить инициативу в середине января, говорится в комментарии эксперта "Универ Капитала" Андрея Верникова. "Индекс Мосбиржи во вторник находится в небольшом минусе. В утреннем комментарии понедельника мы писали о том, что на графике индекса Мосбиржи есть отметка 3340,... читать дальше
.05 января 2021 года 12:20
Основными бенефициарами в 2021г станут акции сырьевого, банковского и промышленного секторов - Sber CIB
Аналитики Sber CIB представили стратегический взгляд на 2021 год, в котором указывают, что основными бенефициарами станут сырьевой сектор, акции банков и промышленных компаний, а также активы развивающихся рынков. Ключевыми трендами в 2021г, по мнению экспертов, станут: - Восстановление мировой... читать дальше
.05 января 2021 года 10:55
"Финам" рекомендует держать акции "Газпрома" с целевой ценой 210,28 руб. на 12 месяцев и потенциалом роста 1%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Ивана Семченкова. "Стратегия "Газпрома" направлена на увеличение поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и в Европу.... читать дальше
.05 января 2021 года 09:51
Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут следующие события: В России: - Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Магнита" за 9 месяцев 2020 г. - Последний день для... читать дальше
.05 января 2021 года 09:50
Фондовые индексы США закрылись снижением в первый день торгов в 2021г. Фондовые индексы АТР не демонстрируют единой динамики во вторник. Нефть дешевеет на опасениях локдаунов и в ожидании решений ОПЕК+, Brent - $50,97 за баррель. читать дальше
.04 января 2021 года 18:32
Покупка акций "ФосАгро", вероятно, является наиболее перспективным вложением в секторе на 2021 год, говорится в аналитическом материале BCS Express. Представители российской химической отрасли в 2020 году показали разнонаправленные результаты, констатирует эксперт Дмитрий Пучкарев. Например,... читать дальше
.04 января 2021 года 16:16
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3740-3790 пунктов, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Технически S&P 500 склонен к восходящему движению, был достигнут новый исторический максимум. Покупатели продолжают демонстрировать относительную силу. В то же... читать дальше
.04 января 2021 года 15:17
Корпоративные облигации второго эшелона, вероятно, смогут показать опережающую доходность в 2021 году по сравнению с депозитом, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "В условиях снижения ставок спрос растет на все бумаги, но в первую очередь инвесторы покупают ОФЗ и ликвидные бумаги... читать дальше
.04 января 2021 года 13:17
Аналитики Sber CIB прогнозируют на 2021 год среднюю цену нефти марки Brent на уровне $55 за баррель, а в качестве целевого значения на второе полугодие рассматривают уровень $60 за баррель, говорится в комментарии инвестбанка. Эксперты считают, что сезонно неблагоприятное первое полугодие текущего... читать дальше
.04 января 2021 года 12:00
Акции "Юнипро", "Русгидро" и "префы" "Россети Ленэнерго" могут показать динамику лучше рынка в 2021 году, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на энергетическую отрасль в 2020 году. Из-за карантинных ограничений и снижения экономической... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.