Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 3740-3790 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3740-3790 пунктов, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Технически S&P 500 склонен к восходящему движению, был достигнут новый исторический максимум. Покупатели продолжают демонстрировать относительную силу. В то же время индикатор RSI близок к зоне перекупленности, поэтому риск коррекции присутствует. Чтобы остаться в восходящем тренде, индексу S&P 500 необходимо держаться выше уровня 3640 пунктов", - указывает Денисламов в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.