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04 января 2021 года 15:17
Корпоративные бонды второго эшелона, вероятно, покажут опережающую доходность в 2021г - BCS Express
Корпоративные облигации второго эшелона, вероятно, смогут показать опережающую доходность в 2021 году по сравнению с депозитом, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "В условиях снижения ставок спрос растет на все бумаги, но в первую очередь инвесторы покупают ОФЗ и ликвидные бумаги крупных компаний с высокими кредитными рейтингами. Корпоративные облигации второго эшелона отстают. Это значит, что повышенную доходность следует искать именно в них", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании. "На фоне эпидемии COVID-19 некоторые сектора экономики оказались под более высоким давлением. Доходность облигаций представителей таких секторов включает премию за отраслевой риск, которая выглядит избыточной на фоне перспектив победы над пандемией. В США и Европе стартовала вакцинация, и к концу I полугодия 2021 года карантинные ограничения могут быть сведены к минимуму. Среди отраслей, где может наблюдаться избыточная премия, выделим жилищное строительство, не продуктовую розницу и лизинг", - указывает Галактионов. По мнению аналитика BCS Express, среди облигаций для добавления в портфель, инвесторы могли бы рассмотреть следующие: "РЕСО-Лизинг" (выпуск БО-П-7 с доходностью 6,9%), "ГК ПИК" (выпуск 001Р-03 с доходностью 7%), "Группа ЛСР" (выпуск БО-П-04 с доходностью 6,9%), "Белуга групп" (выпуск БО-П02 с доходностью 6,9%) и АФК "Система" (выпуск 1Р-11 с доходностью 6,4%) Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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